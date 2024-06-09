2024 Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102990330

Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102990330

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çukurova Üniversitesi Grafik  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana  ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Grafik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Grafik  Bölümü tercih kod numarası 102990330 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Grafik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Grafik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Grafik  Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik  Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Grafik  Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Grafik  Bölümü Taban Puanı: 303,54673

Çukurova Üniversitesi Grafik  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Çukurova Üniversitesi Grafik  Bölümü Başarı Sıralaması: 388.166

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102990330   

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,54673

Başarı Sıralaması: 388.166

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,96693

Başarı Sıralaması:  451.256

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 238,57863

Başarı Sıralaması :  464.92

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,52485

Başarı Sıralaması:  579

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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Çukurova Üniversitesi Grafik  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Grafik  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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