2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 100190150 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 100190150 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 291,87799

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 983.478

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100190150

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 291,87799

Başarı Sıralaması: 983.478

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,71177

Başarı Sıralaması: 859.36

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250.11832

Başarı Sıralaması: 792458

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41