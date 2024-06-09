2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110610105

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110610105

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir  ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi   Denizcilik Fakültesi   Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 110610105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü , Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 299,24313

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 417.932

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110610105   

ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Denizcilik Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 299,24313

Başarı Sıralaması: 417.932

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,17346

Başarı Sıralaması:  435.908

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 236,16240

Başarı Sıralaması :  484.285

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,53065

Başarı Sıralaması:  400

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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