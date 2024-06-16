2024 Balıkesir Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101590238 Ücretsiz

101590238 | Balıkesir Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Balıkesir Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101590238 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 101590238 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Kuyumculuk ve Takı Tasarımı   Bölümü   Dursunbey Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Takı Tasarımı   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 227,32088

Balıkesir Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.030.035

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101590238

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 227,32088

Başarı Sıralaması: 2.030.035

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022:  ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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