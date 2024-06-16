2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 100351313 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 100351313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 319,74856

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 668.61

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351313

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 319,74856

Başarı Sıralaması: 668.61

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,82568

Başarı Sıralaması: 643.35

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269.25252

Başarı Sıralaması: 587592

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82