2024 Ankara Sosyal Bilimler Üni. İngilizce Öğretmenliği  Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110910168

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Ankara Sosyal Bilimler Üni. İngilizce Öğretmenliği  Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110910168

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi   ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)   İngilizce Öğretmenliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü tercih kod numarası 110910168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü , ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği  Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce Öğretmenliği  Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü Taban Puanı: 344,99424

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 52.335

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110910168   

ÜNİVERSİTE: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 344,99424

Başarı Sıralaması: 52.335

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 364,22017

Başarı Sıralaması:  36.828

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

taban-taban-puanlari.jpg

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107010749
2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107010749
2024 Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110184
2024 Ankara Üniversitesi Hungaroloji  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101110184
2024 Siirt Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109090066
2024 Siirt Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109090066
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Rus Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108090093
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Rus Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108090093
Çok Okunanlar
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
İlkokul mezunu personel alınacak! O belediye KPSS şartsız personeller arıyor
İlkokul mezunu personel alınacak! O belediye KPSS şartsız personeller arıyor
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı