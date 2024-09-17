17 Eylül Salı hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden Doğu Karadeniz bölgesine kuvvetli yağış uyarısı

DENİZLERDE HAVA DURUMU
Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam doğusu 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı periyot boyu kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, akşam saatlerinde batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinde 1,0 m; Görüş: İyi.