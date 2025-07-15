15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 9. yılı: Bir gecede yeniden doğduk! İşte 15 Temmuz gecesi yaşananlar

MEYDANLARI AYDINLATAN İRADE

Darbe planının hedefinde doğrudan Başkan Erdoğan vardı. Marmaris'te konakladığı otelden ayrılan Erdoğan, İstanbul'a doğru yola çıktı. Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı anlarda halk, adeta onu kucaklayarak bir direniş halkası oluşturdu. Başkan Erdoğan, o sırada dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile telefonda görüştü. Çalışkan'ın, "Şu an bize ateş ediliyor" demesi üzerine Erdoğan'ın yanıtı netti: "Siz de onlara ateş edeceksiniz." O gece Erdoğan'ın yanında yer alan isimlerden biri de Berat Albayrak'tı. Havalimanında yaşanan gergin anlarda, bir sehpanın üzerine çıkarak vatandaşlara hitap eden Albayrak, kalabalığı sakinleştirdi. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak halkın birliğini ve kararlılığını simgeleyen karelerden biri haline geldi.