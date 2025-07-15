15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 9. yılı: Bir gecede yeniden doğduk! İşte 15 Temmuz gecesi yaşananlar
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FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da hain darbe girişimi düzenlemeye kalkması ancak demokrasiye sahip çıkan kahraman halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın talebiyle sokaklara dökülerek, kendilerini tankların önüne atarak canı pahasına ülkesini koruyarak ve hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimini engellemesinin üzerinden tam 9 yıl geçti. İşte Türk halkının mücadelesi ve o gece yaşananlar.