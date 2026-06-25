Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremle peş peşe sallandı: Ölü ve yaralıların olduğu ülkede OHAL ilan edildi!

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ülkede peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Rodriguez, 32 kişinin öldüğünü, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Başkent Caracas'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, krizle mücadele kapsamında Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki acil durum mekanizmalarının devreye alındığını ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Ülkede art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlere değinen Rodriguez, şunları söyledi:

"Peş peşe iki deprem meydana geldi ve şu ana kadar 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, ciddi sonuçlar doğuran bir durum. Caracas'ın çeşitli ilçelerinde binalar çöktü; benzer yıkımlar Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de yaşandı. Anayasamızda belirtildiği üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz."

Rodriguez, okulların tatil edildiğini, zorunlu olmayan tüm faaliyetlerin askıya alındığını ve hasar gören yapıların acilen denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Önceliğimiz hayat kurtarmaktır, maddi yeniden yapılanma konusunu daha sonra ele alacağız. Şu anda ulusça birlik olma zamanı. Hayat kurtarmak için birlikte hareket etmeli ve bu dayanışmayı korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Can kaybı olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmayan Rodriguez, "Bu iki depremin hemen ardından tüm yetkililerimiz ve sivil savunma sistemimiz kendilerini arama-kurtarma görevlerine adadı." diye konuştu.

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Rodriguez, yardım teklifinde bulunan devlet başkanlarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Depremlerin ardından dayanışma mesajlarını iletmek için bizimle iletişime geçen dünyadaki tüm hükümetlere teşekkür etmek istiyorum: Amerika Birleşik Devletleri, Panama, Katar, Ekvador, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e ve çok taraflı finans kuruluşlarına da şükranlarımı sunuyorum"

Venezuela basınında yer alan haberlere göre, başkent Caracas'a 39 kilometre mesafedeki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, altyapısında meydana gelen ağır hasar nedeniyle kapatıldı.

VENEZUELA'DA 7,2 VE 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD JEOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, ilk olarak 7,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin ardından yeni bilgiler paylaştı.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Depremlerin 39 saniye arayla gerçekleştiği bildirildi.

USGS, ilk açıklamasında 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurduğu depreme ilişkin sitesinde yeni güncellemelere yer verdi.

Venezuela basınında çıkan haberlerde, binaların yıkıldığı bölgelere çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği, bazı kentlerde ise internet altyapısının çökmesi nedeniyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI CABELLO'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada, "Her şeyin 7 büyüklüğünün çok üzerinde olduğunu gösterdiği bir sismik olay meydana geldi." ifadesini kullandı.

Cabello, depremin Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Karakas ve La Guaira eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiğini söyledi.

Başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü vurgulayan Cabello, Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın tavanının da çöktüğünü ve tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Bakan ayrıca, artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Depremde yaralananların sayısı ve can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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