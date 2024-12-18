Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları uzun zamandır belli bir seviyede yatay bir şekilde seyretmeye devam ederken yatırımcılar altın fiyatlarının düşer mi çıkar mı diye merak ederek araştırmaya devam ediyor. İşte 18 Aralık 2024 güncel gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın fiyatları.

1 9 ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK FED KARARINA DİKKAT? Yılın son Amerika Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak. Uzmanlar ‘Faiz indirimlerindeki beklentilerin azaldığını ve satış gelebileceğini vurgulayarak yatırım yapacakların Çarşamba gününden sonra karar vermeleri gerektiğini belirtti. 2 9 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.979,03 SATIŞ(TL) 2.979,33 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.973,85 0,18 % 3 9 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.840,00 SATIŞ(TL) 4.959,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.949,00 0,20 % 4 9 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.736,00 SATIŞ(TL) 9.914,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.897,00 0,17 % 5 9 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.279,26 SATIŞ(TL) 19.657,83 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.701,28 -0,22 % 6 9 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.383,00 SATIŞ(TL) 19.753,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.719,00 0,17 % 7 9 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.645,22 SATIŞ(USD) 2.645,61 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.643,59 0,08 % 8 9 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 85.650,00 SATIŞ(USD) 85.700,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 86.000,00 -0,35 % 9 9 KAYNAK: BİGPARA



