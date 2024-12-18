Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları
Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları
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Altın fiyatları uzun zamandır belli bir seviyede yatay bir şekilde seyretmeye devam ederken yatırımcılar altın fiyatlarının düşer mi çıkar mı diye merak ederek araştırmaya devam ediyor. İşte 18 Aralık 2024 güncel gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın fiyatları.