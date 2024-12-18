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Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları

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Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları uzun zamandır belli bir seviyede yatay bir şekilde seyretmeye devam ederken yatırımcılar altın fiyatlarının düşer mi çıkar mı diye merak ederek araştırmaya devam ediyor. İşte 18 Aralık 2024 güncel gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın fiyatları.
Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları 1 19

ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK FED KARARINA DİKKAT?

Yılın son Amerika Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak. Uzmanlar ‘Faiz indirimlerindeki beklentilerin azaldığını ve satış gelebileceğini vurgulayarak yatırım yapacakların Çarşamba gününden sonra karar vermeleri gerektiğini belirtti.

Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları 2 29

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.979,03

SATIŞ(TL) 2.979,33

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.973,85 0,18 %

Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları 3 39

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.840,00

SATIŞ(TL) 4.959,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.949,00 0,20 %

Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları 4 49

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.736,00

SATIŞ(TL) 9.914,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.897,00 0,17 %

Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları 5 59

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.279,26

SATIŞ(TL) 19.657,83

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.701,28 -0,22 %

Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları 6 69

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.383,00

SATIŞ(TL) 19.753,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.719,00 0,17 %

Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları 7 79

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.645,22

SATIŞ(USD) 2.645,61

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.643,59 0,08 %

Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları 8 89

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 85.650,00

SATIŞ(USD) 85.700,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 86.000,00 -0,35 %

Uzmanlardan altın için FED kararı uyarısı! Altın fiyatları düşüyor mu çıkıyor mu? 18 Aralık Güncel gram çeyrek altın fiyatları 9 99

KAYNAK: BİGPARA

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