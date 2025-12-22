'Uyuşturucu' soruşturmasında son dakika: Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi

Ünlülere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi.

Birçok ismin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yapılan aramada bulunamayan sanatçı Yusuf Güney'in sağlık kontrolünden geçirildi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz hafta, İstanbul merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Sena Yıldız gözaltına alınmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Soruşturma kapsamında şarkıcı Yusuf Güney hakkında da gözaltı kararı çıkarılmış ancak emniyet güçleri Güney'e adresine ulaşmamış ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

ŞEVVAL SAHİN TÜRKİYE'YE DÖNMEDİ

Aynı operasyonda ismi geçen ancak yurt dışında oldukları belirlenen bazı ünlü isimlere yönelik ise yakalama kararı çıkarıldı.

Yurt dışında firari olarak bulunan Şevval Şahin için başsavcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Haberin Devamı

Yakalama kararının ardından açıklama yapan Şevval Şahin, "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum." demişti. Ancak Şahin Türkiye'ye dönmedi.

Rusya'da büyük patlama: Putin'in kilit komutanına suikast!

ÖTV'siz "sıfır araç" için bakanlık harakete geçti: İşte, o şartlar...

Altın yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?