Altın yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

En çok takip edilen ve güvenli liman olarak görülen emtiaların başında gelen altın, 22 Aralık 2025 Pazartesi gününe hareketli başladı. Fed’in faiz indirimi beklentisi ve güvenli liman talebi altın ve gümüş fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Gram altın tarihinde ilk kez 6 bin lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları bu yıl şimdiye kadar yüzde 67,5 oranında yükselerek birçok tarihi rekoru geride bıraktı. Altın, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları