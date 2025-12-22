  1. Anasayfa
Altın yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın yükselişe geçti... Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti... Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları

En çok takip edilen ve güvenli liman olarak görülen emtiaların başında gelen altın, 22 Aralık 2025 Pazartesi gününe hareketli başladı. Fed’in faiz indirimi beklentisi ve güvenli liman talebi altın ve gümüş fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Gram altın tarihinde ilk kez 6 bin lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları bu yıl şimdiye kadar yüzde 67,5 oranında yükselerek birçok tarihi rekoru geride bıraktı. Altın, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları

Canlı altın fiyatları 22 Aralık 2025 tarihinde güncellendi. StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, aralık ayının altın ve gümüş için genellikle olumlu getiriler sunduğunu belirterek mevsimsel etkilerin destekleyici olduğuna dikkat çekti. Ancak altının bu ay yüzde 4 yükseldiğini hatırlatan Simpson, yıl sonuna yaklaşılırken işlem hacimlerinin düşmesi ve kâr satışlarının artması ihtimaline karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 20 ARALIK 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 6.047,12

Satış: 6.047,93

ÇEYREK ALTIN FİYATI 17 ARALIK 2025
Alış: 9.779,00

Satış: 10.001,00

ONS ALTIN FİYATI 17 ARALIK 2025
Alış 4.394,89 Dolar

Satış: 4.395,49 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 17 ARALIK 2025
Alış: 39.102,00 TL

Satış: 39.686,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 17 ARALIK 2025
Alış: 6071 TL

Satış: 6141 TL

