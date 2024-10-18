Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri

Ulusal yayın yapan gazeteler okuyucularının karşısına değişik konular ve manşetlerle çıkıyor. O gazetelerden bir tanesi de Hürriyet gazetesi ünlü şarkıcı Umut Akyürek'in kızının madde bağımlılığını farkındalık olsun diye yayınladığı video üzerine bugün ki manşeti "Çocuğumdan korkuyum" başlığı ile manşetine taşıdı. Peki diğer gazeteler hangi manşetle çıktı. İşte 18 Ekim 2024 gazete manşetleri

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