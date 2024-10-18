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  3. Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri

Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri

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Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri
Ulusal yayın yapan gazeteler okuyucularının karşısına değişik konular ve manşetlerle çıkıyor. O gazetelerden bir tanesi de Hürriyet gazetesi ünlü şarkıcı Umut Akyürek'in kızının madde bağımlılığını farkındalık olsun diye yayınladığı video üzerine bugün ki manşeti "Çocuğumdan korkuyum" başlığı ile manşetine taşıdı. Peki diğer gazeteler hangi manşetle çıktı. İşte 18 Ekim 2024 gazete manşetleri
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 1 120
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 2 220
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 3 320
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 4 420
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 5 520
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 6 620
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 7 720
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 8 820
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 9 920
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 10 1020
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 11 1120
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 12 1220
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 13 1320
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 14 1420
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 15 1520
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 16 1620
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 17 1720
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 18 1820
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 19 1920
Ünlü sanatçı Umut Akyürek feryat etti! ''Çocuğumdan korkuyorum'' 18 Ekim 2024 gazete manşetleri 20 2020
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