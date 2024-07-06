Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!

Berlin sokaklarında tüyleri diken diken edecek görüntüler geliyor. Maç öncesi taraftarların buluşması çok dikkat çekti. A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Finali'nde Hollanda ile karşılaşacak.

Müsabaka öncesinde A Milli Takımımızı desteklemek üzere maçın oynanacağı Berlin'de bulunan taraftarlarımız, büyük yürüyüş yapıyor. Gurbetçiler, "Taraftar Yürüyüşü" etkinliğinde buluştu.

BERLİN’DE TARİHİ ANLAR

Yerel saatle 15.00'ten itibaren Breitscheidplatz'ta kurulan Fan Zone'da toplandı. Ardından DJ performansı ile devam etti. Mehteran takımının alana gelişiyle taraftarlarımızın coşkusu katlandı. Milli formaları ve ellerindeki Türk bayraklarıyla alana gelerek çalınan marşlara hep bir ağızdan eşlik ettiler.