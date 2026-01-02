Türkiye'nin zenginler listesinde büyük değişim! İbrahim Erdemoğlu liste dışına çıktı, Bayraktar servet kaybı yaşadı

2023 YILINDA ZİRVEDEYDİ ARTIK İLK 20'DE YOK

Öte yandan son yılların en dikkat çekici düşüşlerinden biri İbrahim Erdemoğlu cephesinde yaşandı. 2023 listesinde 5,3 milyar dolarla ilk sırada yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun serveti 1,4 milyar dolara kadar geriledi. Bu gerilemeyle Erdemoğlu, Türkiye'nin en varlıklı 20 ismi arasından çıktı. Erdemoğlu'nun yaşadığı kayıpların önemli bir bölümünün, şirkete ait ve Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerdeki fiyat düşüşlerinden kaynaklandığı belirtildi.