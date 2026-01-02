Türkiye'nin zenginler listesinde büyük değişim! İbrahim Erdemoğlu liste dışına çıktı, Bayraktar servet kaybı yaşadı
Yayınlanma:
02 Ocak 2026 10:05
Dünyaca ünlü dergi Forbes, 2025 yılının sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini güncelleyerek, üç yıl önce İbrahim Erdemoğlu liste dışına çıkarken, Selçuk Bayraktar ise servet kaybı yaşadı. İşte 2025 yılı Türkiye'nin en zenginleri listesi.
1 6
Forbes, 2025'in sona ermesiyle birlikte milyarderler listesini güncelledi. Türk iş dünyasından birçok ismin yer aldığı listede, Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanı bu yıl da değişmedi.
2 6
LİSTENİN İLK SIRASI MURAT ÜLKER'İN OLDU
Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, 5,3 milyar dolarlık servetiyle zirvedeki yerini korudu.
3 6
CEMİL KAZANCI'NIN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR
Ülker'i 4,9 milyar dolarla Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı izledi. Kazancı'nın Ülker'e olan farkı azaltması, önümüzdeki dönemde listenin ilk sırasının el değiştirebileceği yorumlarını güçlendirdi.
4 6
BAYRAKTAR'IN VARLIKLARINDA DÜŞÜŞ
Güncel listede Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da 1,7 milyar dolarlık servetiyle yer aldı. Geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolar olarak açıklanan servetiyle karşılaştırıldığında Bayraktar'ın ilk kez varlıklarında düşüş yaşadığı, servetinin 100 milyon dolar azaldığı görüldü. Bayraktar'ın ardından Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar ise 1,6 milyar dolarlık servetiyle geçen yılki konumunu korudu.
5 6
2023 YILINDA ZİRVEDEYDİ ARTIK İLK 20'DE YOK
Öte yandan son yılların en dikkat çekici düşüşlerinden biri İbrahim Erdemoğlu cephesinde yaşandı. 2023 listesinde 5,3 milyar dolarla ilk sırada yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun serveti 1,4 milyar dolara kadar geriledi. Bu gerilemeyle Erdemoğlu, Türkiye'nin en varlıklı 20 ismi arasından çıktı. Erdemoğlu'nun yaşadığı kayıpların önemli bir bölümünün, şirkete ait ve Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerdeki fiyat düşüşlerinden kaynaklandığı belirtildi.
6 6
KAYNAK: HABER MERKEZİ
Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok