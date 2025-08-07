  1. Anasayfa
Türk Sporunun duayen ismi Ümit Aktan hayatını kaybetti
Türk sporunun duayen ismi ünlü spiker Ümit Aktan 76 yaşında hayatını kaybetti, Galatasaray kulübü resmi hesabından yaptığı paylaşımla taziye mesajı yayınladı.
Türk Sporunun duayen ismi Ümit Aktan hayatını kaybetti 1 15

Saha içinde futbolcu, mikrofon başında ise spiker olarak tanınan Ümit Aktan, hayata veda etti. Galatasaray altyapısından yetişen ve spor dünyasında sevilen bir isim olan Aktan'ın vefatı, sevenlerinde derin bir üzüntü bıraktı. Peki, Ümit Aktan kimdir, öldü mü? Ümit Aktan'ın hastalığı neydi, neden öldü? İşte detaylar.

Türk Sporunun duayen ismi Ümit Aktan hayatını kaybetti 2 25

Türk futbolunun önemli spikerlerinden ve eski futbolcu Ümit Aktan, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Galatasaray Kulübü Aktan için taziye mesajı paylaştı.

Türk Sporunun duayen ismi Ümit Aktan hayatını kaybetti 3 35

Galatasaray'ın taziye mesajı şu şekilde oldu:

Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT'de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz.

Türk Sporunun duayen ismi Ümit Aktan hayatını kaybetti 4 45

ÖLÜM NEDENİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMADI

Aktan'ın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi gördüğü biliniyor.

14152 sicil numarasıyla Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan Ümit Aktan, genç yaşta sarı-kırmızılı kulübün altyapısında futbola başladı. Ancak gelecek vadeden kariyeri, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Futbol sahalarına veda etse de spora olan ilgisi hiçbir zaman azalmadı.

Türk Sporunun duayen ismi Ümit Aktan hayatını kaybetti 5 55

ÜMİT AKTAN KİMDİR?

Ümit Aktan, Türk spor spikeri, gazeteci, yazar, program sunucusu.

1949 yılında Aydın Nazilli'de doğmuştur. Lise yıllarından itibaren futbola başlamış ve Galatasaray altyapısına girmiştir. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kalmıştır.

