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Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi

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Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi
Trabzonspor yeni sezon kamp öncesi transferleri bitirme çalışmalarına hız verirken, kesenin ağzını iyice açarak Onuachu ve Wagner Pina' nın ardından Christopher Wooh'u da bitirme noktası getirdi. İşte Trabzonspor da transferlerde son durum.
Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi 1 112

Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına bugün başlayacak olan Trabzonspor, transfer döneminin en hareketli takımı haline geldi.

Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi 2 212

Bordo-mavililer, ilk olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'de forma giyen sağ bek Wagner Pina'yı kadrosuna kattı.

Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi 3 312

Fırtına daha sonra, Southampton'da oynayan eski santrforu Paul Onuachu'yu yeniden renklerine bağladı.

Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi 4 412

Trabzonspor'un uzun süredir ilgilendiği Rennes'in stoperi Christopher Wooh'u da bitirme aşamasına getirdiği iddia edildi.

Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi 5 512

Diğer mevkiler için de çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da orta saha bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi 6 612

FIRTINA'DAN TOLISSO HAMLESİ

Bordo-mavililer, Fransa'da Lyon formasını terleten orta saha oyuncusu Corentin Tolisso'nun peşine düştü.

Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi 7 712

Alt ligde forma giymek istemeyen 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu için konusunda tüm şartlar zorlanacak.

Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi 8 812

GEÇEN SEZON 46 MAÇA ÇIKTI

Corentin Tolisso, Lyon formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıktı ve 3347 dakika sahada kaldı.

Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi 9 912

10 GOL 9 ASİSTLİK PERFORMANS

Tolisso, süre aldığı dakikalar içerisinde 10 gol atma başarısı gösterirken, 9 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi 10 1012

10 GOL 9 ASİSTLİK PERFORMANS

Tolisso, süre aldığı dakikalar içerisinde 10 gol atma başarısı gösterirken, 9 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi 11 1112

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan tecrübeli oyuncu, 2017-2022 sezonları arasında Bayern Münih'te forma giymişti.

Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi 12 1212

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Tolisso'nun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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