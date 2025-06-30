Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı! Onuachu ve Wagner Pina sonrası, Christopher Wooh, an meselesi
Yayınlanma:
30 Haziran 2025 15:17
Trabzonspor yeni sezon kamp öncesi transferleri bitirme çalışmalarına hız verirken, kesenin ağzını iyice açarak Onuachu ve Wagner Pina' nın ardından Christopher Wooh'u da bitirme noktası getirdi. İşte Trabzonspor da transferlerde son durum.
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Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına bugün başlayacak olan Trabzonspor, transfer döneminin en hareketli takımı haline geldi.
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Bordo-mavililer, ilk olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'de forma giyen sağ bek Wagner Pina'yı kadrosuna kattı.
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Fırtına daha sonra, Southampton'da oynayan eski santrforu Paul Onuachu'yu yeniden renklerine bağladı.
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Trabzonspor'un uzun süredir ilgilendiği Rennes'in stoperi Christopher Wooh'u da bitirme aşamasına getirdiği iddia edildi.
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Diğer mevkiler için de çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da orta saha bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.
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FIRTINA'DAN TOLISSO HAMLESİ
Bordo-mavililer, Fransa'da Lyon formasını terleten orta saha oyuncusu Corentin Tolisso'nun peşine düştü.
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Alt ligde forma giymek istemeyen 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu için konusunda tüm şartlar zorlanacak.
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GEÇEN SEZON 46 MAÇA ÇIKTI
Corentin Tolisso, Lyon formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıktı ve 3347 dakika sahada kaldı.
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10 GOL 9 ASİSTLİK PERFORMANS
Tolisso, süre aldığı dakikalar içerisinde 10 gol atma başarısı gösterirken, 9 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.
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10 GOL 9 ASİSTLİK PERFORMANS
Tolisso, süre aldığı dakikalar içerisinde 10 gol atma başarısı gösterirken, 9 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.
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2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan tecrübeli oyuncu, 2017-2022 sezonları arasında Bayern Münih'te forma giymişti.
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DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Tolisso'nun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.