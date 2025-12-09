Manşetler
CHP'de sular durulmuyor: Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç talebiyle disiplin kurulana sevk edildi!
15:22
Erdoğan'dan Özel'e sert gönderme: İşi dedeye-ataya götürdüyse de biz doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz!
14:22
Rusya'dan son dakika: Dev askeri kargo uçağı yere çakıldı!
14:12
Türkiye o işkenceyi konuşmuştu: 3 gün işkence edilip, hamam böceği yedirilen gencin davasında karar çıktı!
14:08
PESİAD’dan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyareti
14:03
PESİAD "Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor" Bilim ve Fikir Yarışması bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirmeye hazırlanıyor
13:46
CHP Pendik Gençlik Kollarından MESEM'e tepki: İş cinayetlerinde çocuklar kayboluyor
13:35
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sert konuştu: Operasyonlar derinleştikçe Türk futbolunda bir panik havası esiyor!
12:09
Doğum izni mecliste işte dikkat çeken detaylar: O, meslek grupları da faydalanabilecek!
11:19
2025'te dünyanın en kötü trafiği hangi şehirlerde, açıklandı: Türkiye'deki o ilimiz şaşırtmadı!
Gündem
Ticaret hedefi 10 milyar dolar: 9 Aralık 2025 Salı, güncel gazete manşetleri...
Ticaret hedefi 10 milyar dolar: 9 Aralık 2025 Salı, güncel gazete manşetleri...
Yayınlanma:
09 Aralık 2025 09:36
Ticaret hedefi 10 milyar dolar! İşte 9 Aralık 2025 Salı, gündeme dair merak edilen konu ve başlıkları ile gazete manşetleri...
