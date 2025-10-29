TFF bahis skandalına karışan hakemlerin isimlerini açıkladı! İşte o isimler

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis oynayan hakemlerin olduğunu açıklaması sonrası spor camiasına bomba gibi düşmesi sonrası bu hakemlerin kimler olduğu merak edilirken, TFF'den yapılan açıklama ile bahis skandalına karışan 152 hakemin isimleri açıklayarak profesonel futbol disiplin kuruluna (PFDK) ya sevk etti. İşte bahis skandalına karışan hakemlerin tüm isimleri.

1 154 ürkiye Futbol Federasyonu, bahis oynayan hakemlerin listesini duyurdu. 7 Üst Klasman Hakemi, 15 Üst Klasman Yardımcı Hakemi, 35 Klasman Hakemi ve 95 Klasman Yardımcı Hakemi olmak üzere toplamda 152 hakem futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynaması nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı. 2 154 ÜST KLASMAN HAKEMLER: • Egemen Artun

• Mehmet Ali Özer

• Melih Kurt

• Muhammed Selim Özbek

• Seyfettin Alper Yılmaz

• Yunus Dursun

• Zorbay Küçük. 3 154 Konuyla ilgili PFDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "1- Klasman Yardımcı Hakemi ABDULLAH YAKÇINKAYA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 4 154 2- Klasman Hakemi ABDULLAH MURAT YOLDAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 5 154 3- Klasman Hakemi ABDULSAMET ŞENOĞLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 6 154 4- Klasman Hakemi ABDÜLSELAM KOÇAK’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 7 154 5- Klasman Yardımcı Hakemi ADEM MAZLUM’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 8 154 6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TÜRKEŞ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 9 154 7- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 10 154 8- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 11 154 9- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TOLGA TOMAR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 12 154 10- Klasman Hakemi ALİ BİLEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 13 154 11- Klasman Hakemi ALİ EMİR YOLCU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 14 154 12- Klasman Yardımcı Hakemi ALİ MERT BEYDE’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 15 154 13- Klasman Hakemi ALİRIZA ALTUNBAKIR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 16 154 14- Klasman Yardımcı Hakemi ARİF TAŞKIN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 17 154 15- Klasman Yardımcı Hakemi ATAHAN KANDIR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 18 154 16- Klasman Yardımcı Hakemi ATAKAN YÜZLÜ’nün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 19 154 17- Klasman Yardımcı Hakemi AYKUT YILMAZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 20 154 18- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AZEM ZORLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 21 154 19- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN KARAMAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 22 154 20- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN CAN DURMUŞ’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 23 154 21- Klasman Yardımcı Hakemi BATUHAN TOPÇU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 24 154 22- Üst Klasman Yardımcı Hakemi BAYKAL TUNA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 25 154 23- Klasman Hakemi BEDİRHAN EFEAKDOĞAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 26 154 24- Klasman Hakemi BERAT OSMANCIKLI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 27 154 25- Klasman Hakemi BERK SİPAHİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 28 154 26- Klasman Yardımcı Hakemi BERK TEZCAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 29 154 27- Klasman Hakemi BERKAN ÇETİN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 30 154 28- Klasman Yardımcı Hakemi BUĞRA DOĞHAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 31 154 29- Klasman Hakemi BURAK DOĞRU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 32 154 30- Klasman Yardımcı Hakemi BURAK YANARDAĞ’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 33 154 31- Klasman Yardımcı Hakemi CEM HARMAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 34 154 32- Klasman Hakemi CEYHUN ELMAS’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 35 154 33- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAD BUYURGAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 36 154 34- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAN AHMET GÖRE’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 37 154 35- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAT SEVİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 38 154 36- Klasman Yardımcı Hakemi COŞKUN YALÇIN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 39 154 37- Klasman Yardımcı Hakemi ÇAĞRI ATEŞ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 40 154 38- Üst Klasman Hakemi EGEMEN ARTUN’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 41 154 39- Klasman Yardımcı Hakemi EMRE KAYA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 42 154 40- Klasman Yardımcı Hakemi ERAY GÖRGÜN’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 43 154 41- Klasman Yardımcı Hakemi ERDOĞAN SERTAN AKMAN’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 44 154 42- Klasman Hakemi EREN GÖKMEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 45 154 43- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 46 154 44- Klasman Yardımcı Hakemi ERKAN ARSLAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 47 154 45- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EYUP ÖZER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 48 154 46- Üst Klasman Yardımcı Hakemi FARUK YAĞLI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 49 154 47- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH YÜZBAŞI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 50 154 48- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH TİZCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 51 154 49- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN YILDIZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 52 154 50- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ÇIRAKLAR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 53 154 51- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN KOCAYILDIZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 54 154 52- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN GENÇ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 55 154 53- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ŞEKERCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 56 154 54- Klasman Hakemi GÖKTAN DEMELİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 57 154 55- Üst Klasman Yardımcı Hakemi GÖKTUĞ HAZAR EREL’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 58 154 56- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN TUNÇ’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 59 154 57- Klasman Hakemi HAKAN YURTSEVEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 60 154 58- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ERKAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 61 154 59- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ŞAHİN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 62 154 60- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN CAN YILMAZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 63 154 61- Klasman Hakemi HALİM KOLANCI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 64 154 62- Üst Klasman Yardımcı Hakemi HASAN ERDOĞAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 65 154 63- Klasman Hakemi HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 66 154 64- Klasman Yardımcı Hakemi HÜSEYİN SAĞLIK’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 67 154 65- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM BAYRAM’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 68 154 66- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ALAKA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 69 154 67- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 70 154 68- Klasman Yardımcı Hakemi İLYAS SAMET YELEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 71 154 69- Klasman Yardımcı Hakemi KEREM YILDIZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 72 154 70- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET AKINCIK’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 73 154 71- Üst Klasman Hakemi MEHMET ALİ ÖZER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 74 154 72- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ALİ YILMAZ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 75 154 73- Klasman Hakemi MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 76 154 74- Klasman Hakemi MEHMET CAN KOÇ’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 77 154 75- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET SIRAÇ AKPINAR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 78 154 76- Üst Klasman Hakemi MELİH KURT’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 79 154 77- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH ESER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 80 154 78- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH SAYIN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 81 154 79- Klasman Yardımcı Hakemi MERDANİ MERT ÇÖLGEÇEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 82 154 80- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ÖZTÜRK’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 83 154 81- Klasman Yardımcı Hakemi MERT BAYKAL’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 84 154 82- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 85 154 83- Klasman Yardımcı Hakemi MERTCAN TEZCAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 86 154 84- Klasman Hakemi MERTCAN ERÖLMEZ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 87 154 85- Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 88 154 86- Klasman Yardımcı Hakemi METİN YALÇIN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 89 154 87- Klasman Hakemi MİRAÇ YILDIRIM’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 90 154 88- Klasman Hakemi MUAMMER SARIDAĞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 91 154 89- Klasman Hakemi MUHAMMED BURAK TUFAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 92 154 90- Klasman Hakemi MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 93 154 91- Üst Klasman Hakemi MUHAMMED SELİM ÖZBEK’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 94 154 92- Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 95 154 93- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET CAFER ALGÜL’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 96 154 94- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 97 154 95- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA ÖZEL’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 98 154 96- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SERT’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 99 154 97- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BOYLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 100 154 98- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 101 154 99- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SONER YÜCE’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 102 154 100- Klasman Yardımcı Hakemi MÜCAHİT DEĞERMENCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 103 154 101- Klasman Yardımcı Hakemi NECMİ AKINCI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 104 154 102- Klasman Hakemi NEVZAT OKAT’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 105 154 103- Klasman Yardımcı Hakemi NURİ MİSKİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 106 154 104- Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 107 154 105- Klasman Hakemi NURULLAH KIRBAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 108 154 106- Klasman Yardımcı Hakemi OGÜN KELEŞ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 109 154 107- Klasman Yardımcı Hakemi OĞUZHAN ANIL’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 110 154 108- Klasman Yardımcı Hakemi OKAN TAŞKÖPRÜ’nün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 111 154 109- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR HAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 112 154 110- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR TOMAK’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 113 154 111- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR AKINCI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 114 154 112- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN ARSLAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 115 154 113- Klasman Hakemi OSMAN CAN AÇIKLAR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 116 154 114- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER MUTLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 117 154 115- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER İNCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 118 154 116- Klasman Hakemi ÖMER ŞİVKA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 119 154 117- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 120 154 118- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK TOPCU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 121 154 119- Klasman Yardımcı Hakemi ÖNDER DEMİR’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 122 154 120- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP GÜNEŞ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 123 154 121- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP TAYYİP KELEŞ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 124 154 122- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RIDVAN ÇEVİK’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 125 154 123- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 126 154 124- Klasman Yardımcı Hakemi SABRİ EMRE TEKİN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 127 154 125- Klasman Yardımcı Hakemi SADIK EREN ULUSOY’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 128 154 126- Klasman Hakemi SAİT TUZCU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 129 154 127- Klasman Yardımcı Hakemi SATILMIŞ FURKAN DEMİR’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 130 154 128- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SELAMİ DURSUN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 131 154 129- Klasman Yardımcı Hakemi SELÇUK GÖKGÖZ’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 132 154 130- Klasman Yardımcı Hakemi SEMİH KURTULUŞ’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 133 154 131- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SERDAR SOYDAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 134 154 132- Üst Klasman Hakemi SEYFETTİN ALPER YILMAZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 135 154 133- Klasman Yardımcı Hakemi SÜLEYMAN ORAL’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 136 154 134- Klasman Hakemi SÜLEYMAN SOYUTÜRK’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 137 154 135- Üst Klasman Yardımcı Hakemi ŞENOL BEKTAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 138 154 136- Klasman Yardımcı Hakemi TAHA BERKE EL’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 139 154 137- Klasman Hakemi TAYFUN GÜZ’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 140 154 138- Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ’nün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 141 154 139- Klasman Hakemi TURHAN BEYKE’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 142 154 140- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 143 154 141- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK ÇELEBİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 144 154 142- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK OSMAN SOLMAZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 145 154 143- Klasman Yardımcı Hakemi ULAŞ KAÇMAZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 146 154 144- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT KAPTAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 147 154 145- Klasman Hakemi UMUT YALÇINKAYA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 148 154 146- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT İKİSİVRİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 149 154 147- Klasman Yardımcı Hakemi YAKUP YAPICI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 150 154 148- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN ŞEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 151 154 149- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN EMRE CEYLAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 152 154 150- Üst Klasman Hakemi YUNUS DURSUN’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 153 154 151- Klasman Hakemi YUNUS EMRE ÇİFTÇİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 154 154 152- Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Spor



