TFF bahis skandalına karışan hakemlerin isimlerini açıkladı! İşte o isimler
Yayınlanma:
29 Ekim 2025 13:15
Güncelleme:
29 Ekim 2025 13:48
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis oynayan hakemlerin olduğunu açıklaması sonrası spor camiasına bomba gibi düşmesi sonrası bu hakemlerin kimler olduğu merak edilirken, TFF'den yapılan açıklama ile bahis skandalına karışan 152 hakemin isimleri açıklayarak profesonel futbol disiplin kuruluna (PFDK) ya sevk etti. İşte bahis skandalına karışan hakemlerin tüm isimleri.
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynayan hakemlerin listesini duyurdu.
7 Üst Klasman Hakemi, 15 Üst Klasman Yardımcı Hakemi, 35 Klasman Hakemi ve 95 Klasman Yardımcı Hakemi olmak üzere toplamda 152 hakem futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynaması nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.
ÜST KLASMAN HAKEMLER:
• Egemen Artun
• Mehmet Ali Özer • Melih Kurt • Muhammed Selim Özbek • Seyfettin Alper Yılmaz • Yunus Dursun • Zorbay Küçük.
Konuyla ilgili PFDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"1- Klasman Yardımcı Hakemi ABDULLAH YAKÇINKAYA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- Klasman Hakemi ABDULLAH MURAT YOLDAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- Klasman Hakemi ABDULSAMET ŞENOĞLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- Klasman Hakemi ABDÜLSELAM KOÇAK’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- Klasman Yardımcı Hakemi ADEM MAZLUM’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TÜRKEŞ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TOLGA TOMAR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- Klasman Hakemi ALİ BİLEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
11- Klasman Hakemi ALİ EMİR YOLCU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
12- Klasman Yardımcı Hakemi ALİ MERT BEYDE’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
13- Klasman Hakemi ALİRIZA ALTUNBAKIR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
14- Klasman Yardımcı Hakemi ARİF TAŞKIN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
15- Klasman Yardımcı Hakemi ATAHAN KANDIR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
16- Klasman Yardımcı Hakemi ATAKAN YÜZLÜ’nün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
17- Klasman Yardımcı Hakemi AYKUT YILMAZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
18- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AZEM ZORLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
19- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN KARAMAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
20- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN CAN DURMUŞ’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
21- Klasman Yardımcı Hakemi BATUHAN TOPÇU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
22- Üst Klasman Yardımcı Hakemi BAYKAL TUNA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
23- Klasman Hakemi BEDİRHAN EFEAKDOĞAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
24- Klasman Hakemi BERAT OSMANCIKLI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
25- Klasman Hakemi BERK SİPAHİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
26- Klasman Yardımcı Hakemi BERK TEZCAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
27- Klasman Hakemi BERKAN ÇETİN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
28- Klasman Yardımcı Hakemi BUĞRA DOĞHAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
29- Klasman Hakemi BURAK DOĞRU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
30- Klasman Yardımcı Hakemi BURAK YANARDAĞ’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
31- Klasman Yardımcı Hakemi CEM HARMAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
32- Klasman Hakemi CEYHUN ELMAS’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
33- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAD BUYURGAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
34- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAN AHMET GÖRE’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
35- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAT SEVİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
36- Klasman Yardımcı Hakemi COŞKUN YALÇIN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
37- Klasman Yardımcı Hakemi ÇAĞRI ATEŞ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
38- Üst Klasman Hakemi EGEMEN ARTUN’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
39- Klasman Yardımcı Hakemi EMRE KAYA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
40- Klasman Yardımcı Hakemi ERAY GÖRGÜN’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
41- Klasman Yardımcı Hakemi ERDOĞAN SERTAN AKMAN’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
42- Klasman Hakemi EREN GÖKMEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
43- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
44- Klasman Yardımcı Hakemi ERKAN ARSLAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
45- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EYUP ÖZER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
46- Üst Klasman Yardımcı Hakemi FARUK YAĞLI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
47- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH YÜZBAŞI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
48- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH TİZCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
49- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN YILDIZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
50- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ÇIRAKLAR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
51- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN KOCAYILDIZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
52- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN GENÇ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
53- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ŞEKERCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
54- Klasman Hakemi GÖKTAN DEMELİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
55- Üst Klasman Yardımcı Hakemi GÖKTUĞ HAZAR EREL’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
56- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN TUNÇ’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
57- Klasman Hakemi HAKAN YURTSEVEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
58- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ERKAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
59- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ŞAHİN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
60- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN CAN YILMAZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
61- Klasman Hakemi HALİM KOLANCI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
62- Üst Klasman Yardımcı Hakemi HASAN ERDOĞAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
63- Klasman Hakemi HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
64- Klasman Yardımcı Hakemi HÜSEYİN SAĞLIK’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
65- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM BAYRAM’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
66- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ALAKA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
67- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
68- Klasman Yardımcı Hakemi İLYAS SAMET YELEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
69- Klasman Yardımcı Hakemi KEREM YILDIZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
70- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET AKINCIK’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
71- Üst Klasman Hakemi MEHMET ALİ ÖZER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
72- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ALİ YILMAZ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
73- Klasman Hakemi MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
74- Klasman Hakemi MEHMET CAN KOÇ’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
75- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET SIRAÇ AKPINAR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
76- Üst Klasman Hakemi MELİH KURT’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
77- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH ESER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
78- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH SAYIN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
79- Klasman Yardımcı Hakemi MERDANİ MERT ÇÖLGEÇEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
80- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ÖZTÜRK’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
81- Klasman Yardımcı Hakemi MERT BAYKAL’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
82- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
83- Klasman Yardımcı Hakemi MERTCAN TEZCAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
84- Klasman Hakemi MERTCAN ERÖLMEZ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
85- Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
86- Klasman Yardımcı Hakemi METİN YALÇIN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
87- Klasman Hakemi MİRAÇ YILDIRIM’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
88- Klasman Hakemi MUAMMER SARIDAĞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
89- Klasman Hakemi MUHAMMED BURAK TUFAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
90- Klasman Hakemi MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
91- Üst Klasman Hakemi MUHAMMED SELİM ÖZBEK’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
92- Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
93- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET CAFER ALGÜL’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
94- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
95- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA ÖZEL’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
96- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SERT’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
97- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BOYLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
98- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
99- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SONER YÜCE’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
100- Klasman Yardımcı Hakemi MÜCAHİT DEĞERMENCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
101- Klasman Yardımcı Hakemi NECMİ AKINCI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
102- Klasman Hakemi NEVZAT OKAT’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
103- Klasman Yardımcı Hakemi NURİ MİSKİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
104- Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
105- Klasman Hakemi NURULLAH KIRBAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
106- Klasman Yardımcı Hakemi OGÜN KELEŞ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
107- Klasman Yardımcı Hakemi OĞUZHAN ANIL’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
108- Klasman Yardımcı Hakemi OKAN TAŞKÖPRÜ’nün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
109- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR HAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
110- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR TOMAK’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
111- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR AKINCI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
112- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN ARSLAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
113- Klasman Hakemi OSMAN CAN AÇIKLAR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
114- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER MUTLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
115- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER İNCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
116- Klasman Hakemi ÖMER ŞİVKA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
117- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
118- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK TOPCU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
119- Klasman Yardımcı Hakemi ÖNDER DEMİR’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
120- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP GÜNEŞ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
121- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP TAYYİP KELEŞ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
122- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RIDVAN ÇEVİK’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
123- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
124- Klasman Yardımcı Hakemi SABRİ EMRE TEKİN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
125- Klasman Yardımcı Hakemi SADIK EREN ULUSOY’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
126- Klasman Hakemi SAİT TUZCU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
127- Klasman Yardımcı Hakemi SATILMIŞ FURKAN DEMİR’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
128- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SELAMİ DURSUN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
129- Klasman Yardımcı Hakemi SELÇUK GÖKGÖZ’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
130- Klasman Yardımcı Hakemi SEMİH KURTULUŞ’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
131- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SERDAR SOYDAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
132- Üst Klasman Hakemi SEYFETTİN ALPER YILMAZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
133- Klasman Yardımcı Hakemi SÜLEYMAN ORAL’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
134- Klasman Hakemi SÜLEYMAN SOYUTÜRK’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
135- Üst Klasman Yardımcı Hakemi ŞENOL BEKTAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
136- Klasman Yardımcı Hakemi TAHA BERKE EL’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
137- Klasman Hakemi TAYFUN GÜZ’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
138- Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ’nün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
139- Klasman Hakemi TURHAN BEYKE’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
140- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
141- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK ÇELEBİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
142- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK OSMAN SOLMAZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
143- Klasman Yardımcı Hakemi ULAŞ KAÇMAZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
144- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT KAPTAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
145- Klasman Hakemi UMUT YALÇINKAYA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
146- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT İKİSİVRİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
147- Klasman Yardımcı Hakemi YAKUP YAPICI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
148- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN ŞEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
149- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN EMRE CEYLAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
150- Üst Klasman Hakemi YUNUS DURSUN’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
151- Klasman Hakemi YUNUS EMRE ÇİFTÇİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
152- Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Spor