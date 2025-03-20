Tapu Kadastro taşra ve merkezine tam 900 personel alımı yapılacak! İşte, başvuru şartları...

Tapu Kadastro taşra ve merkezde görevlendirilecek dev alıma başlıyor: 900 kamu personeli alımı yapılacak. İşte, başvuru şartları...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 900 kamu personeli alımı için başvuruları açtı. Farklı branşlarda yapılacak sözleşmeli memur alımlarına dair başvurular bugün başlamış olup, sürecin detayları haberimizde yer alıyor.
Tapu ve Kadastro 900 kamu personeli alımı için online başvuru süreci bugün itibariyle başladı. Adaylar, çeşitli branşlarda başvurularını 19-28 Mart 2025 tarihleri arasında kariyer kapısı kamu işe alım internet sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler. Başvuruların ardından, KPSS sırası ile mülakatsız memur alımları yapılacak.
Alım Yapılacak Branşlar ve KadrolarBaşvurular, geniş bir kadro yelpazesinde yapılacak. Alım yapılacak branşlar arasında şu kadrolar öne çıkıyor:
3 Avukat (Merkez)11 Bilgisayar Mühendisi (Merkez)2 Makine Mühendisi (Merkez)2 İnşaat Mühendisi (Merkez)1 Elektrik Teknikeri (Merkez)350 Mühendis (Taşra)390 Tekniker (Taşra)80 Büro Personeli (Taşra)
Başvuru Şartları Nelerdir?Başvuru yapacak adayların taşıması gereken şartlar şu şekildedir:
*T.C. vatandaşı olmak*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na uygunluk*Askerlikle ilişiği olmamak*KPSS 2024 sonuçlarına göre gerekli puanı almak*İlgili bölümlerden mezun olmak
Özellikle Hukuk ve Mühendislik Bölümleri AranıyorAlım yapılacak kadrolar arasında en çok dikkat çekenler, hukuk ve mühendislik bölümleri. Örneğin, 2024 KPSS 70 puanı ile avukat ve bilgisayar mühendisliği gibi bölümlere başvuru yapılabiliyor. Ayrıca, mühendislik alanlarında farklı branşlardan adaylar için kadro açıldı.
Başvuru Süreci ve SonuçlarBaşvuru süreci 28 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını online olarak tamamladıktan sonra, değerlendirme süreci başlayacak ve mülakat yapılmadan alımlar gerçekleştirilecek. Başvuru sonuçları, ilgili kurum tarafından duyurulacak.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 900 personel alımı, birçok aday için önemli bir fırsat sunuyor. Adayların başvuru şartlarını yerine getirerek başvurularını zamanında tamamlamaları, bu fırsattan yararlanabilmeleri için kritik önem taşıyor.