Tapu Kadastro taşra ve merkezine tam 900 personel alımı yapılacak! İşte, başvuru şartları...

Özellikle Hukuk ve Mühendislik Bölümleri Aranıyor

Alım yapılacak kadrolar arasında en çok dikkat çekenler, hukuk ve mühendislik bölümleri. Örneğin, 2024 KPSS 70 puanı ile avukat ve bilgisayar mühendisliği gibi bölümlere başvuru yapılabiliyor. Ayrıca, mühendislik alanlarında farklı branşlardan adaylar için kadro açıldı.