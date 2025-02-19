Son dakika: TFF'den önemli karar! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek! İşte, o kararın önemli ayrıntıları...
Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan derbide hakemin yabancı olacağını duyurdu.
HACIOSMANOĞLU'NDAN AÇIKLAMALARTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbinin hakemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak." ifadelerini kullandı.
İSİM VERİLMEDİ, DÜNYA ÇAPINDA BİR İSİM OLACAKHacıosmanoğlu, derbide düdük çalacak hakeme dair herhangi bir isim vermedi. Ancak, bu kişinin dünya çapında tanınan bir hakem olacağına vurgu yaptı.
SLAVKO VINČIĆ İDDİALARIGazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun FIFA kokartlı hakem Slavko Vinčić'i Galatasaray - Fenerbahçe derbisine atamayı düşündüğünü öne sürdü. Eğer bu karar resmileşirse, Vinčić'in bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV-Juventus maçını yönettikten sonra Perşembe gününden itibaren İstanbul'a getirileceği belirtildi.