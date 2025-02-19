TFF'den önemli karar! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek!

HACIOSMANOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbinin hakemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak." ifadelerini kullandı.