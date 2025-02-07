Son dakika: Sıla bebeğin davasında son dakika gelişmesi: Anne ve diğer sanıklar hakkında karar çıktı! İşte, o önemli karardan detaylar...

Sıla bebek davasında karar çıktı. Anneye üç suçtan toplam 27 yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı.

Sıla'nın annesi 27 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Çocukların babasına beraat, çocuklardan birine 7'si öldürme 7'si cinsel istismar olmak üzere 14, diğerine ise 7 yıl cinsel istismardan hapis cezası verildi.

Ailenizle beraber muhteşem bir vakit geçirebileceğiniz "DOĞA OTTO PARK" sizleri bekliyor

LGBT'li Ebrar Karakurt tam anlamıyla terör estirdi: Takım arkadaşını dövdü yetmedi arabasını parçaladı!

O burç sahiplerini dikkat! Bugün sizin için özel ve güzel bir gün bu fırsatı sakın kaçırmayın! 7 Şubat 2025 cuma günlük burç yorumları