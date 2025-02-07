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Sıla bebeğin davasında son dakika gelişmesi: Anne ve diğer sanıklar hakkında karar çıktı!

Sıla bebeğin davasında son dakika gelişmesi: Anne ve diğer sanıklar hakkında karar çıktı! İşte, o önemli karardan detaylar...

Sıla bebeğin davasında son dakika gelişmesi: Anne ve diğer sanıklar hakkında karar çıktı!
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Son dakika: Sıla bebeğin davasında son dakika gelişmesi: Anne ve diğer sanıklar hakkında karar çıktı! İşte, o önemli karardan detaylar...

Sıla bebek davasında karar çıktı. Anneye üç suçtan toplam 27 yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

Son dakika: Sıla bebeğin davasında son dakika gelişmesi: Anne ve diğer sanıklar hakkında karar çıktı!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı.

Son dakika: Sıla bebeğin davasında son dakika gelişmesi: Anne ve diğer sanıklar hakkında karar çıktı!

Sıla'nın annesi 27 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Çocukların babasına beraat, çocuklardan birine 7'si öldürme 7'si cinsel istismar olmak üzere 14, diğerine ise 7 yıl cinsel istismardan hapis cezası verildi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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