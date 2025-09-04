Son dakika: Google, Youtube ve Gmail çöktü? Google'da neden arama yapılmıyor?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü! 4 Eylül 2025 tarihinde Google'a kullanıcılar tarafından erişilemediği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, sadece Google arama motoru değil, Google'a bağlı olarak çalışan diğer uygulamaların da kullanılmadığı bildirildi. Peki, Google çöktü mü, ne oldu?