Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü! 4 Eylül Perşembe günü kullanıcılar Google üzerinden arama yapamadığını bildirdi.
Son dakika: Google, Youtube ve Gmail çöktü? Google'da neden arama yapılmıyor? 1 15

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü! 4 Eylül Perşembe günü kullanıcılar Google üzerinden arama yapamadığını bildirdi. Peki, son durum nedir? Şirketten açıklama yapıldı mı? İşte, son durum...

Son dakika: Google, Youtube ve Gmail çöktü? Google'da neden arama yapılmıyor? 2 25

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü! 4 Eylül 2025 tarihinde Google'a kullanıcılar tarafından erişilemediği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, sadece Google arama motoru değil, Google'a bağlı olarak çalışan diğer uygulamaların da kullanılmadığı bildirildi. Peki, Google çöktü mü, ne oldu?

Son dakika: Google, Youtube ve Gmail çöktü? Google'da neden arama yapılmıyor? 3 35

GOOGLE ÇÖKTÜ!

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü! Türkiye genelinde kullanıcılar Google'a giriş yapamadığını belirtiyor.

Son dakika: Google, Youtube ve Gmail çöktü? Google'da neden arama yapılmıyor? 4 45

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ, SON DURUM NEDİR?

4 Eylül 2025 tarihinde Google arama motoru çöktü. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika: Google, Youtube ve Gmail çöktü? Google'da neden arama yapılmıyor? 5 55
