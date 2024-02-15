Siverek’te şiddetli yağış, sulama barajını patlattı! Taşkın akan su köprüleri yıktı geçti!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yağan şiddetli yağış, inşaat halinde olan sulama barajını patlattı. Patlayan barajdan çıkan sular, Eşme güzergahı üzerindeki köprüyü de yıktı.

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Siverek’te şiddetli yağış, sulama barajını patlattı! Taşkın akan su köprüleri yıktı geçti!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aşırı yağış nedeniyle inşaat halindeki sulama barajı patladı.

Siverek ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve akşama doğru şiddetini artıran yağış, inşaat halindeki Taşıkara Barajı'nın patlamasına neden oldu. Gece geç saatlerde patlayan barajın suları, Eşme güzergahı üzerindeki köprüyü de yıktı.

Siverek’te şiddetli yağış, sulama barajını patlattı! Şiddetli akan su köprüleri yıktı geçti!

Köprü ve yolda meydana gelen hasar dışında herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenilirken, yetkililer bölgede çalışmalar yürütüyor.

Siverek’te şiddetli yağış, sulama barajını patlattı!

Siverek’te şiddetli yağış, sulama barajını patlattı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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