Erzincan’da, toprak kayması sırasında orada bulunan işçi, o anları anlattı: ''Deprem oldu sandık''

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir madende toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı. İşçilerin ailelerinin bekleyişi sürerken olay anında orada bulunan Cihat Karadağ isimli işçi: “Koştuğumuzda toprak kaymıştı. Deprem oldu sandık'' diyerek olay anını anlattı.

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Erzincan’da, toprak kayması sırasında orada bulunan işçi, o anları anlattı: ''Deprem oldu sandık''

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir madende toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalırken, işçilerin yakınlarının bekleyişi sürüyor.

13 Şubat günü Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında toprak kayması yaşandı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprağın kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Erzincan’da, toprak kayması sırasında orada bulunan işçi, o anları anlattı: ''Deprem oldu sandık''

Toprak altında kalan 9 işçiden 5’nin bir konteynerde, 3’ünün bir araç içerisinde birinin ise kamyon içerisinde olduğu açıklandı. Tonlarca toprak altında kalan 9 İşçiye ulaşabilmesi için karadan ve havadan çalışmalar aralıksız sürüyor. Adeta zamanla yarışan arama kurtarma ekipleri çalışmalarına gece gündüz demeden sürdürüyor. Çalışmalar sürerken toprak altında kalan ailelerin ise acı bekleyişi devam ediyor. Gözü yaşlı aileler, yaklaşık 43 saattir yetkililerden gelecek güzel haberleri umutlu bekliyor.

Erzincan’da, toprak kayması sırasında orada bulunan işçi, o anları anlattı: ''Deprem oldu sandık''

"Ciğerimiz yanıyor"

Cihat Karadağ isimli işçi deprem olduğunu sandıklarını dile getirerek, “Koştuğumuzda toprak kaymıştı. Deprem oldu sandık. Yetişemedik. Senelerdir beraber çalıştığımız, ailemiz bizim. Diyecek bir şey bulamıyorum. En az onlar kadar ciğerimiz yanıyor. Biz alt taraftaydık deprem diyerek çıktık” dedi.

Erzincan’da, toprak kayması sırasında orada bulunan işçi, o anları anlattı: ''Deprem oldu sandık''

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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