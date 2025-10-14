Şimdi Gazze'ye yardımın tam zamanı! Türkiye iyilik adına yine başı çekti. Hayırseverler Gazze için seferber oldu. Türk kızılayı'nın hazırladığı Gazze'ye yardım gemisi yola çıkıyor...

Şimdi Gazze'ye yardımın tam zamanı! Milyonlar 'Gazze yalnız değildir' dedi. Türkiye iyilik adına yine başı çekti.Hayırseverler Gazze için seferber oldu. Türk kızılayı'nın hazırladığı Gazze'ye yardım gemisi yola çıkacak... Dün imzalanan uluslararası anlaşmayla savaş bitti. Şimdi Türk Kızılayı ile Gazze'de yaraları sarma zamanı. ALICI: Türk Kızılay Derneği Pendik Şubesi Bağış IBAN: TR61 0001 0006 5600 0018 6867 92 Etiketler : Türk Kızılayı

Pendik Kızılay

şube

gazze

bağış

yardım 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡