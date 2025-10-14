  1. Anasayfa
Şimdi Gazze'ye yardımın tam zamanı!

Türkiye iyilik adına yine başı çekti. Hayırseverler Gazze için seferber oldu. Türk kızılayı'nın hazırladığı Gazze'ye yardım gemisi yola çıkıyor...

Milyonlar 'Gazze yalnız değildir' dedi.

Türkiye iyilik adına yine başı çekti.Hayırseverler Gazze için seferber oldu. Türk kızılayı'nın hazırladığı

Gazze'ye yardım gemisi yola çıkacak...

Dün imzalanan uluslararası anlaşmayla savaş bitti. Şimdi Türk Kızılayı ile Gazze'de yaraları sarma zamanı.

ALICI: Türk Kızılay Derneği Pendik Şubesi

Bağış IBAN: TR61 0001 0006 5600 0018 6867 92

