Şehit haberi bayramı zehir etti: Katar'da düşen helikopterle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama!

Katar'da kaza kırıma uğrayan söz konusu helikopterde 1 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 2 ASELSAN personeli şehit oldu. Acı haber sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğrayarak denize düştüğünü, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar Silahlı Kuvvetler personelinin şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından kazada şehit olan personelin isimlerinin, Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN personelleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olduğu açıklandı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerimiz için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun." dedi.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehid olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah’tan rahmet, Katar halkına başsağlığı diliyoruz.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN’da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve ASELSAN’ın başı sağolsun. Katar Silahlı Kuvvetleri’nin hayatını kaybeden mensuplarına Allah’tan rahmet diliyoruz. Kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerimize, ASELSAN mensubu iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen elim helikopter kazasında; Türk Silahlı Kuvvetlerimizden bir personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz ve dört Katar Silahlı Kuvvetleri personeli şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN’a, kardeş Katar Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Adalet Bakanı Akın Gürlek:

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Rabb’im mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

Katar’da yaşanan elim helikopter kazasında 1 askerimiz ile 2 ASELSAN teknisyenimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kahraman evlatlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Aynı kazada hayatlarını kaybeden 4 askeri için de dost ve kardeş ülke Katar’a taziyelerimi iletiyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri esnasında Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin, kaza kırıma uğraması sonucunda düştüğü haberini üzüntüyle öğrendim. Şehit olan Mehmetçiğimize ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah’tan rahmet diliyor; kıymetli ailelerine, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aynı elim kazada hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN teknisyenlerimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu; Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN’dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden 4 personel şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN’a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.