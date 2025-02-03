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Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü yürekleri hoplattı! ''Eski hali daha güzeldi''

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Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü yürekleri hoplattı! ''Eski hali daha güzeldi''
Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinde biri olan son zamanlarda güzelliğinin yanında sahnedeki kostümleri ile yürekleri hoplatıyor.
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü yürekleri hoplattı! ''Eski hali daha güzeldi'' 1 14

Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, sahne aldığı bir mekanda tercih ettiği kıyafetle adından söz ettirdi.

Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü yürekleri hoplattı! ''Eski hali daha güzeldi'' 2 24

"ESKİ HALİ DAHA GÜZELDİ"

Şarkıcının derin dekolteli elbisesi, hem hayranları hem de sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Zara'nın cesur tercihini gören sosyal medya kullanıcıları "Keşke ilk zamanlardaki gibi kalmayı başarabilseydi", "Yakışmadı", "Eski hali daha güzeldi" şeklinde yorumlar yaptı.

Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü yürekleri hoplattı! ''Eski hali daha güzeldi'' 3 34

İşte Zara'nın büyük yankı uyandıran kıyafeti;

Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü yürekleri hoplattı! ''Eski hali daha güzeldi'' 4 44
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