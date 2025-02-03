Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü yürekleri hoplattı! ''Eski hali daha güzeldi''

"ESKİ HALİ DAHA GÜZELDİ"

Şarkıcının derin dekolteli elbisesi, hem hayranları hem de sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Zara'nın cesur tercihini gören sosyal medya kullanıcıları "Keşke ilk zamanlardaki gibi kalmayı başarabilseydi", "Yakışmadı", "Eski hali daha güzeldi" şeklinde yorumlar yaptı.