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Rusya'daki korkunç deprem sonrası Türkiye diken üstünde: O uzmanlardan peş peşe kritik yorum!

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Rusya'daki korkunç deprem sonrası Türkiye diken üstünde: O uzmanlardan peş peşe kritik yorum!
Rusya'nın Kamçatka Bölgesi 8,8'lik deprem ile sarsılırken ABD, Japonya, Çin ve birçok ülkeden tsunami uyarıları geliyor. Peki Türkiye bu depremden etkilenir mi, olası büyük bir depremi tetikler mi? İşte o uzmanlardan peş peşe kritik yorumlar...
Rusya'daki korkunç deprem sonrası Türkiye diken üstünde: O uzmanlardan peş peşe kritik yorum! 1 18

Rusya'nın Kamçatka Bölgesi 8,8'lik deprem ile sarsılırken ABD, Japonya, Çin ve birçok ülkeden tsunami uyarıları geliyor. Peki Türkiye bu depremden etkilenir mi, olası büyük bir depremi tetikler mi? İşte o uzmanlardan peş peşe kritik yorumlar...

Rusya'daki korkunç deprem sonrası Türkiye diken üstünde: O uzmanlardan peş peşe kritik yorum! 2 28

Rusya'nın Kamçatka Bölgesi 8,8'lik depremle sarsıldı. ABD, Japonya, Çin ve birçok ülkede tsunami uyarıları yapılırken gözler Türkiye'ye çevrildi. Uzmanlar, bu büyüklükteki bir depremin meydana gelip gelmeyeceğine ilişkin yorumlarda bulundu.

Rusya'daki korkunç deprem sonrası Türkiye diken üstünde: O uzmanlardan peş peşe kritik yorum! 3 38

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi yakınlarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ABD, Japonya, Çin, Endonezya, Filipinler, Meksika ile bazı Güney ve Orta Amerika ülkelerinde tsunami uyarıları yapıldı. Birçok ülkeyi etkileyen depremin büyüklüğü korkuturken uzmanlardan Türkiye için peş peşe açıklamalar geldi.

Rusya'daki korkunç deprem sonrası Türkiye diken üstünde: O uzmanlardan peş peşe kritik yorum! 4 48

"BU BÖLGE 'ATEŞ ÇEMBERİ' OLARAK BİLİNİR"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremi değerlendirerek, "Kamçatka yerel saatine göre, 11.24'te meydana gelen Kamçatka depremi, Pasifik Okyanusu ile Asya levhası sınırı boyunca gelişti. Yani Levha sınır depremi sınıfına giriyor. Bu bölge 'ateş çemberi' yani 'ring of fire' olarak bilinir. Dünyanın gerek sismik ve gerekse de volkanik aktivite açısından en aktif bölgelerinin başında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin büyüklüğü 8.8, derinliği 20 kilometre. Bu özelliğiyle, bugüne kadar meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki 1960 Şili depreminden sonraki 2'nci büyük deprem sayılabilir. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir." diye konuştu.

"KOMŞU FAYLARI DA TETİKLEYEBİLİR"

Prof. Dr. Sözbilir ayrıca artçı şokların 7,5-7,8 büyüklüğüne varabileceğini açıklarken, "Tabii ki bu kadar büyük depremler komşu fayları da tetikleyebilir." ifadelerini kullandı.

Rusya'daki korkunç deprem sonrası Türkiye diken üstünde: O uzmanlardan peş peşe kritik yorum! 5 58

"BİRKAÇ YILDIR 8'İN ÜZERİNDE DEPREM OLMUYORDU"

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise NTV'ye yaptığı açıklamada, "Birkaç yıldır 8'in üzerinde deprem olmuyordu dünyada. Ortalama yılda 1 defa olurdu. Bu açık kapanmış oldu." dedi. Bu büyük depremlerin Pasifik Okyanusu tabanının diğer kıtaların altına dalmasıyla meydana geldiğini ifade eden Tüysüz, 7'nin üzerinde artçıların devam ettiğine dikkat çekerek uzunca bir süre de devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Tüysüz, şu ifadeleri kullandı:

"Tsunami olması da doğal. Aşağı yukarı 20 kilometre derinlikteki bir fayın kırılmasıyla meydana geldi deprem. Okyanus tabanını hareket ettiren bu tarz depremler tsunamiye neden olur. Japonya depremi 9.1'di. ama depremin sığda olması nedeniyle tsunami dalgalarının büyük olması mümkün. Japonya'dakine benzer görüntülerin oluşması mümkündür."

Rusya'daki korkunç deprem sonrası Türkiye diken üstünde: O uzmanlardan peş peşe kritik yorum! 6 68

TÜRKİYE'DE BU BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLUR MU?

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Bu büyüklükteki bir deprem Türkiye'de meydana gelmez ama Kamçatka bölgesi buna çok da yabancı değil. Ancak binlerce kilometre uzağa ulaşabilecek dalgalardan bahsediyoruz. ABD kıyılarına da ulaşabilir." dedi.

"ARTÇILAR YIL BOYUNCA DEVAM EDEBİLİR"

Depremin artçılarına ilişkin olarak da konuşan Ersoy, "Ana şok çok büyük olduğu için artçıları da büyük olacaktır. 7.7'ye varan artçılar meydana gelebilir. Şu an da o tür artçılar meydana geliyor. Artçılar haftalar hatta yıl boyunca devam edebilir." ifadelerini kullandı.

Rusya'daki korkunç deprem sonrası Türkiye diken üstünde: O uzmanlardan peş peşe kritik yorum! 7 78

"EN FAZLA 7,9 OLUR"

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki A Haber'e yaptığı açıklamada bu kadar büyük bir depremin Türkiye'de olacağını tahmin etmediğini söyledi. Moriwaki, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada 9'dan büyük deprem şimdiye kadar 5 tane var. 8,8 büyüklüğünde depremin olduğu bölgede çok az insan var. Fazla bir hasar olmadı. Ama tsunami geldi.
Japonya'ya tsunami geldi. Japonlar buna alışkın. Japonya'daki fay hattı ile birleşiyor. 9 büyüklüğünde deprem gelebilir diye biz bekliyoruz. Japonya'nın daha dikkatli olması lazım. Bu birkaç sene içinde olabilir.
O kadar büyük deprem Türkiye'de tahmin edemiyorum. En fazla 7,9 diye söyleyebilirim."

Rusya'daki korkunç deprem sonrası Türkiye diken üstünde: O uzmanlardan peş peşe kritik yorum! 8 88

"TÜRKİYE'DE PEK GÖZLENMİYOR"

Deprem Uzmanı Prf. Dr. Zafer Akçığ ise şöyle konuştu:

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Zafer Akçığ: Türkiye'nin konumuna bakarsanız bugüne kadar olmuş depremler de dahil incelerseniz Türkiye'de 8 boyutunu geçen bir deprem pek gözlemlenmiyor. Burada fay hatlarının konumu tektonik hareketlerin durumu birçok şeyi etkiliyor ama benim tahminim bizde 8 büyüklüğünü geçecek depremin pek olma olasılığının oldukça az olduğu düşüncesindeyim.

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