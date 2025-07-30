Rusya'daki korkunç deprem sonrası Türkiye diken üstünde: O uzmanlardan peş peşe kritik yorum!

"BU BÖLGE 'ATEŞ ÇEMBERİ' OLARAK BİLİNİR"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremi değerlendirerek, "Kamçatka yerel saatine göre, 11.24'te meydana gelen Kamçatka depremi, Pasifik Okyanusu ile Asya levhası sınırı boyunca gelişti. Yani Levha sınır depremi sınıfına giriyor. Bu bölge 'ateş çemberi' yani 'ring of fire' olarak bilinir. Dünyanın gerek sismik ve gerekse de volkanik aktivite açısından en aktif bölgelerinin başında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin büyüklüğü 8.8, derinliği 20 kilometre. Bu özelliğiyle, bugüne kadar meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki 1960 Şili depreminden sonraki 2'nci büyük deprem sayılabilir. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir." diye konuştu.

"KOMŞU FAYLARI DA TETİKLEYEBİLİR"

Prof. Dr. Sözbilir ayrıca artçı şokların 7,5-7,8 büyüklüğüne varabileceğini açıklarken, "Tabii ki bu kadar büyük depremler komşu fayları da tetikleyebilir." ifadelerini kullandı.