Rüşvet haramdır yazısı asan YRP'li başkanın ilk icraatı torpil olarak en yakın akrabasını başkan yardımcısı olarak atadı Seçim sloganı olarak seçildiklerinde ilk icraatlarının Belediye'ye rüşvet haramdır yazısı asacaklarını belirten seçimlerde Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinden Dulkadiroğlu belediye başkanı olarak seçilen Yeniden Refah Partili Mehmet Akpınar'ın ilk icraatı kayınbiraderini başkan yardımcısı olarak atadı.