Rüşvet haramdır yazısı asan YRP'li başkanın ilk icraatı torpil olarak en yakın akrabasını başkan yardımcısı olarak atadı

Seçim sloganı olarak seçildiklerinde ilk icraatlarının Belediye'ye rüşvet haramdır yazısı asacaklarını belirten seçimlerde Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinden Dulkadiroğlu belediye başkanı olarak seçilen Yeniden Refah Partili Mehmet Akpınar'ın ilk icraatı kayınbiraderini başkan yardımcısı olarak atadı.

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Rüşvet haramdır yazısı asan YRP'li başkanın ilk icraatı torpil olarak en yakın akrabasını başkan yardımcısı olarak atadı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde %46,15’lik oy oranıyla seçimi kazanan Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

RÜŞVET HARAM TORPİL HELAL Mİ?

YRP’li Akpınar, ilk icraat olarak belediye binasının girişine “Rüşvet alan da veren de mel’undur” yazdırdı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ikinci hamle olarak resmi adımlarını attı. Akpınar, 4 belediye başkan yardımcısı atamasını gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Manşet gazetesinin haberine göre Fatih Yıldız, Latif Öztürk, Mehmet Demir ve Resul Arslanhan belediye başkan yardımcısı yapıldı.

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KAYIN BİRADERİNİ BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATADI

YRP’li Akpınar’ın belediye başkan yardımcılığına atadığı Fatih Yıldız’ın kayınbiraderi olduğu öğrenildi.

Belediye binasına rüşvetin haram olduğuna dair ifade asan Akpınar’ın kayınbiraderini belediye kadrosuna üst yönetici olarak ataması “torpil” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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