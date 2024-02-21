JASAT ekiplerini kapıda gören firari 4’üncü kattan aşağı atladı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ASAT ekiplerinin 17 yıl hapis cezası bulunan ve 25 Ocak tarihinde tutuklu bulunduğu Ilıca Cezaevi’nden firar ettiği belirlenen Ali Gül isimli şahsı yakalamak için adresine geldi. Firari, yakalanmamak için binanın 4 katından aşağı atladı. Toprak zemine düşerek ağır yaralanan firari hastanede yaşam savaşı veriyor.

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JASAT ekiplerini kapıda gören firari 4’üncü kattan aşağı atladı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde cezaevi firarisi olduğu bildirilen şüpheli, kapısına gelen JASAT ekiplerine yakalanmamak için 4’üncü katın balkonundan aşağıya atladı. Toprak zemine düşerek ölümden kurtulan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri nitelikli cinsel saldırının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan 17 yıl hapis cezası bulunan ve 25 Ocak tarihinde tutuklu bulunduğu Ilıca Cezaevi’nden firar ettiği belirlenen Ali Gül isimli şahsı yakalamak için adrese geldi.

JASAT ekiplerini kapıda gören firari 4’üncü kattan aşağı atladı!

JASAT ekiplerinin dairenin kapısını çalması ve içeridekilerden kapıyı açmalarını istemesi üzerine, Ali Gül JASAT ekiplerine yakalanmamak için 4’üncü kat balkonuna çıkarak kendisini aşağıya bıraktı. Aşağıya düşerken 3’üncü kat balkonundaki çamaşır iplerine ve bahçedeki ağacın dallarına çarpan şüpheli ağır yaralandı.

JASAT ekiplerini kapıda gören firari 4’üncü kattan aşağı atladı!

Şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ali Gül’ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

JASAT ekiplerini kapıda gören firari 4’üncü kattan aşağı atladı!

“Tutmaya çalıştım ama olmadı”

Ali Gül’ün eşi olduğu belirtilen genç kadın, jandarma kapıya gelince balkona fırladığını, yakalanmamak için balkondan demire tutunup sarktığını belirterek, “Ben elinden tutmaya çalıştım ama kaydı. Aşağıya düşerken alt katın balkon demirindeki iplere tutunmaya çalıştı. İpler koptu ve aşağıya düştü” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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