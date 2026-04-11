  3. Pendikspor taraftar gruplarından Kurtköyspor'a tepki: "Semtimizin öz evladı Karagümrük'e gidemez"

Pendikspor taraftar gruplarından Kurtköyspor'a tepki: "Semtimizin öz evladı Karagümrük'e gidemez"

Kurtköyspor'un altyapısından yetişen 2012 doğumlu Göktuğ Ege Çelik'in Fatih Karagümrükspor'a verilmesinden dolayı Pendikspor taraftar guruplarından "Semtimizin öz evladı Karagümrük'e gidemez" denilerek transfere tepki gösterdiler.

Pendikspor taraftar gruplarından Kurtköyspor'a tepki: "Semtimizin öz evladı Karagümrük'e gidemez"
Kurtköyspor'da Yetişen U12, U13 ve U14 de Şampiyonluk Yaşayan Hem de Gol Krallığında En Üstte Olan 2012 Doğumlu “Göktuğ Ege Çelik” Karagümrükspor'a transfer olmasına Pendikspor yönetimi ve taraftar gruplarından tepki gösterildi.

Transferle ilgili Pendiksporun en etkili taraftar gruplarından Magnifico ve Pendiksporfan gurubu sosyal medya hesaplarından yayınladıkları bir bildiri ile "Semtimizin öz evladı Karagümrük'e gidemez" diyerek transfere tepki gösterdiler.

AHMET ÇAKIROĞLU'NDAN SERT AÇIKLAMA

Pendikspor yönetim kurulu üyesi ve alt yapı sorumlusu Ahmet Çakıroğlu'da yaptığı açıklamada "Semtimizin çocuğu Göktuğ Ege Çelik, yine semtimizin takımı Pendikspor'a verilmeliydi. Pendik'te yetişen bir çocuğun bizlerin haberi olmadan başka bir takıma transfer olmasını doğru bulmuyoruz. Pendik'te altyapı faaliyetlerinde bulunan amatör spor kulüplerinin yetiştirdiği futbolcuları öncelik le semtimizin takımı Pendikspor'a verilmelidir haber dahi verilmeden gizlice bir başka takıma transfer edilmesini doğru bulmuyoruz" diyerek tepki gösterdi

Galatasaray'da ayrılık haberi: Okan Buruk o futbolcunun biletini kesti!
Galatasaray'da ayrılık haberi: Okan Buruk o futbolcunun biletini kesti!
Trabzonspor- Galatasaray maçı öncesi tansiyon yükseldi: Trabzon'da Uğurcan Çakır'a olay pankart
Trabzonspor- Galatasaray maçı öncesi tansiyon yükseldi: Trabzon'da Uğurcan Çakır'a olay pankart
Fenerbahçe kadın futbon takımına çirkin saldırı, "İnşallah buradan sağ salim çıkarız''
Fenerbahçe kadın futbon takımına çirkin saldırı, "İnşallah buradan sağ salim çıkarız''
Trabzonspor-G.Saray ve F.Bahçe-Beşiktaş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Trabzonspor-G.Saray ve F.Bahçe-Beşiktaş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Yapay zeka Kosova, Türkiye maçının sonucunu açıkladı! Kaç kaç biter kimler gol atar?
Yapay zeka Kosova, Türkiye maçının sonucunu açıkladı! Kaç kaç biter kimler gol atar?
Bu akşam A Milli rüzgarı esecek: Kosova-Türkiye muhtemel 11'ler
Bu akşam A Milli rüzgarı esecek: Kosova-Türkiye muhtemel 11'ler
Devler buluşuyor: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Devler buluşuyor: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!