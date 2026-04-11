Pendikspor taraftar gruplarından Kurtköyspor'a tepki: "Semtimizin öz evladı Karagümrük'e gidemez"

Kurtköyspor'da Yetişen U12, U13 ve U14 de Şampiyonluk Yaşayan Hem de Gol Krallığında En Üstte Olan 2012 Doğumlu “Göktuğ Ege Çelik” Karagümrükspor'a transfer olmasına Pendikspor yönetimi ve taraftar gruplarından tepki gösterildi.

Transferle ilgili Pendiksporun en etkili taraftar gruplarından Magnifico ve Pendiksporfan gurubu sosyal medya hesaplarından yayınladıkları bir bildiri ile "Semtimizin öz evladı Karagümrük'e gidemez" diyerek transfere tepki gösterdiler.

AHMET ÇAKIROĞLU'NDAN SERT AÇIKLAMA

Pendikspor yönetim kurulu üyesi ve alt yapı sorumlusu Ahmet Çakıroğlu'da yaptığı açıklamada "Semtimizin çocuğu Göktuğ Ege Çelik, yine semtimizin takımı Pendikspor'a verilmeliydi. Pendik'te yetişen bir çocuğun bizlerin haberi olmadan başka bir takıma transfer olmasını doğru bulmuyoruz. Pendik'te altyapı faaliyetlerinde bulunan amatör spor kulüplerinin yetiştirdiği futbolcuları öncelik le semtimizin takımı Pendikspor'a verilmelidir haber dahi verilmeden gizlice bir başka takıma transfer edilmesini doğru bulmuyoruz" diyerek tepki gösterdi