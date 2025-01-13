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Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte, 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri

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Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte, 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri...
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte, 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri 1 19

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü ve otoyolların yeni ücretleri belli oldu.

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte, 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri 2 29

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için geçiş ücretlerini açıkladı. İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne uygulanan geçiş ücretleri artırıldı.

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte, 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri 3 39

Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi.

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte, 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri 4 49

Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücreti otobüsler için 200 lira, kamyon ve TIR'lar için 510 lira oldu.

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte, 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri 5 59

Osmangazi köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 795 lira, minibüsler için bin 270 lira oldu.

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte, 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri 6 69

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 790 lira olarak belirlendi.

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte, 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri 7 79

Yeni otoyol ve köprü ücretleri tarifesi şu şekilde:

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yön geçiş 47 TL'ye,
*Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş 47 TL'ye,
*Yavuz Sultan Selim Köprüsü Tek yön geçiş 80 TL'ye,
*1915 Çanakkale Köprüsü tek yön geçiş 790 TL'ye,
*Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş 795 TL'ye çıkarıldı.

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte, 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri 8 89

Yeni ücretler, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak.

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte, 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri 9 99

2024 YILINDAKİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADARDI?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 70 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 585 TL, Osmangazi Köprüsü 555 TL, İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu 187 TL, İstanbul- İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü dahil 1370 TL idi.

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