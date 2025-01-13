Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte, 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti: Artık bu fiyattan alınacak! İşte 2025 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri...