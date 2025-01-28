O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jüri koltuğuna kimler oturacak? İşte, o soruların cevapları...

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

O Ses Türkiye 2025 jüri kadrosunu sosyal medyada doğru bulan da oldu yanlış bulan da. Sosyal medyada 'Çok doğru seçim', 'Acun tarafını seçmiş', 'Harika bir kadro' gibi yorumların yanı sıra 'İzlenme sebebi Hadise'ydi', 'Bu kadro hiç olmamış' gibi eleştiriler de yapıldı. Yeni jürisiyle birlikte yarışmanın reytinglerde nasıl bir yer alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.