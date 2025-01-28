O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jüri koltuğuna kimler oturacak? İşte, o soruların cevapları...

Ekol TV'de yer alan habere göre; O Ses Türkiye 2025 jürileri Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl oldu. Programdan bir görüntü de sosyal medyada hızla yayıldı.
SADECE BİR İSİM DEĞİŞTİ
Bu kadroya göre O Ses Türkiye'nin yeni sezonda sadece bir isim değişmiş oldu. Programın son sezonunda jüri koltuğunda; Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk yer almıştı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
O Ses Türkiye 2025 jüri kadrosunu sosyal medyada doğru bulan da oldu yanlış bulan da. Sosyal medyada 'Çok doğru seçim', 'Acun tarafını seçmiş', 'Harika bir kadro' gibi yorumların yanı sıra 'İzlenme sebebi Hadise'ydi', 'Bu kadro hiç olmamış' gibi eleştiriler de yapıldı. Yeni jürisiyle birlikte yarışmanın reytinglerde nasıl bir yer alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
İŞTE O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİSİ
Yeni sezonda jüri koltuklarında yine birbirinden güçlü isimler yer alıyor. Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin’in jüri üyeliğini üstleneceği program, bu kadrosuyla hem eğlenceyi hem de müziği yeniden ön plana çıkaracak.
ÇEKİMLER BAŞLADI AMA YAYIN TARİHİ BELİRSİZ
Programın yeni sezon çekimlerine Ocak 2025’te başlandı. İlk bölümün 25 Ocak Cumartesi günü yayınlanacağı iddiaları ortaya atılmış ancak bu tarihte yeni bölüm ekrana gelmemişti. Şu ana kadar kanal yönetimi veya Acun Ilıcalı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. İzleyiciler, programın kesin yayın tarihine dair açıklamayı merakla bekliyor.
GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR
O Ses Türkiye, yıllardır izleyicilerin favori programlarından biri olarak dikkat çekiyor. Yeni sezonla ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, programın yayın tarihi ve diğer gelişmelerin TV8 ve Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor.