Ne söyleyeceği çok merak ediliyordu! Haniye suikastı sonrası Joe Biden'dan ilk açıklama!

ABD Başkanı Joe Biden, dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin, İsrail'in tehditlere karşı savunmasını desteklemeye ve yeni Amerikan askeri konuşlandırmalar yapmaya hazır olduğunu" söylediğini aktardı.

Savaş gemilerinden oluşan USS Theodore Roosevelt uçak gemisi grubu son haftalarda Umman Körfezi'nde; USS Wasp amfibi saldırı gemisi ve diğer birkaç donanma gemisi de Akdeniz'de faaliyet gösteriyor. Bu iki donanma grubu, ABD'den emir gelmesi halinde İsrail'i korumaya gidebilir.

US President Joe Biden says Ismail Haniyeh's killing 'has not helped' Gaza ceasefire talks



