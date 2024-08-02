Ne söyleyeceği çok merak ediliyordu! Haniye suikastı sonrası Joe Biden'dan ilk açıklama!

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikast ile şehit edilmesinden sonra nasıl bir açıklama yapacağı merak edilin ABD Başkanı Joe Biden, sessizliğini bozarak ilk açıklamasını yaptı.

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Ne söyleyeceği çok merak ediliyordu! Haniye suikastı sonrası Joe Biden'dan ilk açıklama!

ABD Başkanı Joe Biden, dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

JOE BİDEN'DEN HANİYE SUKASTI AÇIKLAMASI

Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin, İsrail'in tehditlere karşı savunmasını desteklemeye ve yeni Amerikan askeri konuşlandırmalar yapmaya hazır olduğunu" söylediğini aktardı.

Savaş gemilerinden oluşan USS Theodore Roosevelt uçak gemisi grubu son haftalarda Umman Körfezi'nde; USS Wasp amfibi saldırı gemisi ve diğer birkaç donanma gemisi de Akdeniz'de faaliyet gösteriyor. Bu iki donanma grubu, ABD'den emir gelmesi halinde İsrail'i korumaya gidebilir.

"ARTAN GERİLİMDEN ENŞİLEYİZ"

Orta Doğu'da artan gerilimden dolayı "çok endişeli" olduğunu söyleyen ABD Başkanı Biden, "Bu konuda çok endişeliyiz. Başbakan Netanyahu ile doğrudan bir görüşmem oldu. Ateşkes için temel oluşturulmuştu. Hem O (Netanyahu) hem de Onlar (Hamas) bu temel üzerinde hareket etmeli." dedi.

Biden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastının ateşkes şansını etkileyip etkilemediği sorusunu ise, "Yardımcı olmadı." diye cevapladı.

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HANİYE SUİKASTİ

Hamas'ın siyasi lideri Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen bir saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Hamas ve İran saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetimi resmi olarak suikasti üstlenmedi. Fakat İsrail, kendilerine yöneltilen suçlamaları da reddetmedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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