Türkiye cumhuriyeti devletinin önemli makamlarında görev alan ve halen görevde olan devlet yetkilileri hakkında hakaretler varan çirkin iftiralarda bulunan, yurt dışına kaçarak kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut'un öldüğü haberi üzerine insanlar Muhammed Yakut kimdir, nerelidir, neden öldü, nerde öldü? diye araştırmaya başladı. İşte Muhammed Yakut'un biyografisi.