Milyonlarca emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Emeklilere refah payı verilecek mi? İşte konuşulan senaryolar

Daha önceki yıllarda memur ve emeklileri lehine fark oluşması nedeniyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları memur emeklileriyle eşitlenmişti. Şimdi tam tersi bir durum ortaya çıktı yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehine bir fark oluştu. Eğer aradaki farkın eşitlenmesi konusunda bir karar alınırsa, bunun da yasal düzenleme ile yapılması gerekiyor.