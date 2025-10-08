Meyve diyetiyle 20 kiloya düşmüştü: O, Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti!

SADECE MEYVE YEDİ

The Mirror'ın haberine göre Karolina, 2017 civarında "meyvecilik" (fruitarianism) olarak bilinen, yalnızca çiğ meyve tüketimine dayalı bir beslenme biçimini savunan bir kadınla tanıştı. Protein, yağ ve omega-3 yağ asitleri gibi temel besinleri içermeyen bu diyet, kısa sürede sağlığını olumsuz etkilemeye başladı.

SOSYAL MEDYA ALIŞKANLIĞINI KÖRÜKLEDİ

Ailesi, Krzyzak'ın aşırı kilo kaybını fark ederek Polonya'ya dönüp tedavi olmasını istedi. 2018'de bir yeme bozukluğu merkezinde tedavi gördü; ancak döndüğünde yeniden katı meyve diyetine başladı. Arkadaşlarına "Ailem yaşam tarzımı anlamıyor, beni sadece sosyal medya destekliyor" dediği belirtildi.