Meyve diyetiyle 20 kiloya düşmüştü: O, Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti!

Otel görevlileri onu odasına taşımak zorunda kaldı. Personel doktor çağırmak istese de Karolina buna izin vermedi; yalnızca meyve istediğini ve kimsenin kendisine dokunmamasını istedi.Birkaç gün sonra arkadaşlarının haber alamaması üzerine personel odaya girdiğinde, Krzyzak'ın yaşamını yitirdiğini gördü. Karolina vefat ettiğinde 20 kilonun biraz üzerindeydi.
ÖLÜM NEDENİ: YETERSİZ BESLENME
27 yaşındaki Karolina Krzyzak'ın ölüm nedeni "aşırı yetersiz beslenme" olarak açıklandı. Yakın arkadaşları, onun tıbbi ve psikolojik yardıma ihtiyaç duyduğunu ancak sosyal medyada çevresinin inançlarını pekiştirdiğini söyledi. Bir arkadaşı The Cut'a, "Çevrimiçi topluluk, aslında vücudunu mahvetmesine rağmen, ona kendisi için iyi bir şey yaptığını hissettirdi" ifadelerini kullandı.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI
Uzmanlar, doğrulanmamış bilgilerle uygulanan radikal diyetlerin insan sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada popüler hale gelen "detoks", "doğal beslenme" ve "meyvecilik" gibi aşırı kısıtlayıcı akımların, tıbbi destek alınmadan uygulanmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.
