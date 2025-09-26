  1. Anasayfa
Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı! Ege ve Marmara fırtına, Karadeniz'de kuvvetli yağmur etkili olacak

Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı! Ege ve Marmara fırtına, Karadeniz'de kuvvetli yağmur etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı hava durumu tahmin raporunda ülke geneli havanın parçalı çok bulutlu rüzgarın ise etkili olacağını açıklarken, doğu Karadeniz bölgesi Rize ve Artvin için kuvvetli yağış konusunda sarı kod uyarısı vererek dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. İşte 26 Eylül 2025 hava tüm bölgelerimizde il il durumu ve sıcaklık oranları.
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor

ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden itibaren batısı 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden itibaren 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi ile gece saatlerinde geneli 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m kuzeyi 3,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, akşam güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

