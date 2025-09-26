Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı! Ege ve Marmara fırtına, Karadeniz'de kuvvetli yağmur etkili olacak

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden itibaren batısı 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden itibaren 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi ile gece saatlerinde geneli 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m kuzeyi 3,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, akşam güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.