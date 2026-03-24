  3. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olurken bazı bölgelerde sağanak yağış hakim olması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 1 115
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 2 215
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 3 315
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 4 415
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 5 515

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışlık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya’nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 6 615

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya’nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 7 715

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 8 815

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 9 915

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 10 1015

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 11 1115

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 12 1215

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 13 1315

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum ve Bitlis'in doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu kar yağışlı

KARS °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu karlakarışık yağmurlu

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 14 1415

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 15 1515

DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, akşam saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

