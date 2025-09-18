Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! Havalar soğuyor kış kendini hissettirmeye başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli, zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) üzerinde, iç kesimlerde normarmallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.