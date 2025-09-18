Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! Havalar soğuyor kış kendini hissettirmeye başladı

18 EYLÜL 2025 DENİZLERDE HAVA DURUMU
Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusu 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Orta ve Doğu Karadeniz 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren güneyi 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, gece saatlerinde 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.