Meteorolojiden il il sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 2 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda ülke geneli havanın parçalı bulutlu bazı iller için ise sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 2 Eylül 2025 ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ile Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı ile öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Batı Akdeniz'in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

