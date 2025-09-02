Meteorolojiden il il sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 2 Eylül hava durumu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ile Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı ile öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Batı Akdeniz'in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.