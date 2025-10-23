Meteorolojiden 4 il için sarı od uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 23 Ekim 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde doğusu kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı güneybatıdan 3 ila 5, gece batısı 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güneyli yönlerden 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece saatlerinde 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güneyli yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, gece saatlerinde doğusu kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.