Meteorolojiden 22 il için sağanak yağışı uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 8 Ağustos 2025 ülke geneli hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir’in kuzeyi ve Çanakkale’nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı