Meteorolojiden 22 il için sağanak yağışı uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 8 Ağustos 2025 ülke geneli hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtına; Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, açıkları 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi yer yer 4,0 m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 3 ila 5; gece Antalya Körfez’de 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Doğu itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.