Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gitti, kar ve soğuk hava geri geldi! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına; Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 , batısı 5 ila 7, öğle saatlerinden 5 ila 7, batısı 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 yer yer 8, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga : 2,0 ila 3,0 m, öğle saatlerine kadar yer yer 3,5 m. Görüş: orta
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, bu akşam 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu bu sabah sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 yer yer 8, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerine kadar yer yer 4,0 m. Görüş: orta yer yer zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: karla karışık yağmur ve kar yağışlı , Rüzgar: Batılı yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: Zayıf.