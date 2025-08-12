  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji uyardı! sıcaklıklar daha da çok artacak: 12 Ağustos hava durumu ve sıcaklıkları

Meteoroloji uyardı! sıcaklıklar daha da çok artacak: 12 Ağustos hava durumu ve sıcaklıkları

Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı! sıcaklıklar daha da çok artacak: 12 Ağustos hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı hava durumu tahmin raporunda sıcaklıkların daha da çok artacağı ve dikkatli olunması yolunda uyarılarda bulundu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? İşte 12 Ağustos 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteoroloji uyardı! sıcaklıklar daha da çok artacak: 12 Ağustos hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı! sıcaklıklar daha da çok artacak: 12 Ağustos hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! sıcaklıklar daha da çok artacak: 12 Ağustos hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! sıcaklıklar daha da çok artacak: 12 Ağustos hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! sıcaklıklar daha da çok artacak: 12 Ağustos hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! sıcaklıklar daha da çok artacak: 12 Ağustos hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! sıcaklıklar daha da çok artacak: 12 Ağustos hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! sıcaklıklar daha da çok artacak: 12 Ağustos hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın güneyi ile Ağrı'nın kuzeyi ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu

KARS °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yer yer çok bulutlu

Meteoroloji uyardı! sıcaklıklar daha da çok artacak: 12 Ağustos hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! sıcaklıklar daha da çok artacak: 12 Ağustos hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT