Meteoroloji uyardı: O bölgelere kar geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, batısı akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısı akşam saatlerinde 7; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısı akşam saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.