  3. Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bazı bölgelerde hava mevsim normalleri üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’in doğusu ile Güney Ege açıklarında fırtına; Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı doğudan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, öğle ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusu 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, açıkları 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, batısının açıkları 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

