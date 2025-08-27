Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu