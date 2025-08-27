Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’in doğusu ile Güney Ege açıklarında fırtına; Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı doğudan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, öğle ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusu 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, açıkları 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, batısının açıkları 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.