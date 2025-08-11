Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 11 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 yer; Güney Ege'de kuzeyli yönlerden 4 ila 6 kuzeyinde yer yer 7, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.