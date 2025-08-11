Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 11 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege‘de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.