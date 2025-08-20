Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 20 Ağustos 2025 hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde doğusu 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.